Актер Михаил Тройник признался, что пока не считает себя популярным

"Для меня слово "звезда" имеет оттенок пошлости. Да, меня действительно узнают и в метро, и в поездах, и в самолетах, и на улице. Для меня это всегда трогательные моменты, потому что ты получаешь обратную связь от зрителя. Для актера важно, когда по ту сторону экрана или зрительного зала есть обратная связь, есть диалог, но пока такое осознание не пришло", - отметил Тройник.