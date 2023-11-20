Гвинет Пэлтроу назвала причину своего ухода из кино
Гвинет Пэлтроу рассказала, как материнство повлияло на её профессиональный выбор. По её словам, в главной роли она не появлялась с тех пор, как родила дочь Эппл. Сейчас наследнице актрисы 19 лет.
"В последний раз, когда я была в каждой из сцен фильма, я была беременна ею, - пояснила Гвинет. - Когда она появилась, я почувствовала, как всё изменилось. И я подумала: "Не уверена, что хочу продолжать много заниматься карьерой. Я точно не хочу... Не собираюсь, в конце концов, уезжать на месяцы".
Хотя Пэлтроу и решила поставить актёрскую карьеру на паузу, занявшись воспитанием сначала дочери, а затем сына, в 2008-м она основала компанию Goop. Сейчас это настоящая империя, имеющая одноимённый сайт и производящая товары для тех, кто придерживается здорового образа жизни. В 2018-м её капитализация достигла $250 миллионов.