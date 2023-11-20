Гвинет Пэлтроу назвала причину своего ухода из кино

"В последний раз, когда я была в каждой из сцен фильма, я была беременна ею, - пояснила Гвинет. - Когда она появилась, я почувствовала, как всё изменилось. И я подумала: "Не уверена, что хочу продолжать много заниматься карьерой. Я точно не хочу... Не собираюсь, в конце концов, уезжать на месяцы".