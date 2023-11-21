Как сейчас выглядит звезда «Отчаянных домохозяек» Николлетт Шеридан

21 ноября исполняется 60 лет британской актрисе и звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» Николлетт Шеридан.

Николлетт родилась в 1963 году семье британской актрисы Салли Шеридан. Биологический отец девочки неизвестен. С детства мать старалась привить дочери хорошие манеры и дать хорошее образование. Николлетт с трех лет занималась верховой ездой и изучала греческий язык. Через девять лет после рождения дочери Салли Шеридан эмигрировала в США.

В новой стране Николлетт пошла по стопам матери и стала появляться в кино. Ее дебютной работой стала роль в американской мыльной опере об индустрии модного бизнеса «Бумажные куклы» 1984 года. Успех к Шеридан пришел довольно быстро. В 1986 году молодая актриса снялась в другой мыльной опере «Тихая пристань». Сюжет сериала рассказывал о жизни четырёх супружеских пар, живущих в небольшом, замкнутом пригороде Лос-Анджелеса.

В 1991 году Шеридан вошла в список «50 самых красивых людей» по версии журнала People. Кроме сериалов актриса появлялась в фильмах «Неистребимый шпион» (1996) и «Ниндзя из Беверли-Хиллз» (1997).

В 2004 году она примерила на себя новый образ коварной женщины, охотницы на чужих мужей Иди Бритт, снявшись в сериале «Отчаянные домохозяйки». Николлетт работала в проекте до апреля 2009 года, после чего покинула сериал из-за малого эфирного времени ее героине.

Последней крупной работой актрисы стало участие в телесериале «Династия», где она исполнила роль главного антагониста проекта Алексис Колби.