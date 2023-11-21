Кто из российских звезд снимался у заграничных режиссеров

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1Отличный повод вспомнить российских звезд в фильмах зарубежных авторов.

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Александр Петров

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Александр Петров может похвастаться ролями сразу у двух культовых режиссеров. Первый — это Люк Бессон. В его шпионском триллера «Анна» Александр сыграл преступника-неудачника, пытающегося ограбить первый банкомат в СССР.

В новом фильме легендарного Романа Полански бритоголовый Петров играет Антона, богача из России в окружении длинноногих моделей-хохотушек. Вместе они приезжают встречать новый 2000-й год в роскошный отель в швейцарских Альпах. Партнерами Петрова в этом фильме стали: Микки Рурк в роли бизнесмена-авантюриста, Фанни Ардан в роли маркизы, пытающейся соблазнить симпатичного молодого сантехника, и Джон Клиз в роли любвеобильного миллиардера с супругой младше его примерно на полвека.

Возмутительная комедия о жизни неприлично богатых стала главной провокацией Венецианского фестиваля этого года, и Роман Полански в свои 90 лет вновь подтвердил статус главного бунтаря кино.

Оксана Акиньшина

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Все началось с «Сестер» Сергея Бодрова-мл. Именно в этом фильме ее впервые увидел Лукас Мудисон, автор культового «Покажи мне любовь». Мудисон предложил Оксане сыграть главную роль в фильме «Лили навсегда». За эту роль она получила несколько важных наград Шведской киноакадемии, включая «Золотой жук» за главную женскую роль.

В 2004 году вышел первый голливудский фильм с участием Оксаны Акиньшиной — «Превосходство Борна» с Мэттом Дэймоном в главной роли. В этом фильме Джейсона Борна вновь подставляют. Он оказывается в Москве, где грабит супермаркет, гоняет на желтой «Волге» и встречается с Ириной, героиней Оксаны Акиньшиной.

Юрий Колокольников

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Юрий Колокольников — один из самых популярных российских актеров за рубежом. Еще бы, его первая большая роль — Стир в «Игре престолов», потом были «Телохранитель киллера», «Призрачная шестерка» и, наконец, сам Кристофер Нолан и его «Довод», фильм, в котором происходит инверсия времени: время в нем идет вспять.

Колокольников сыграл роль правой руки богатея-злодея, а его партнерами на площадке стали Роберт Паттинсон, Кеннет Брана и Майкл Кейн. Персонаж Колокольникова даже успел подраться с главным героем в исполнении Джона Дэвида Вашингтона. Вот как сам Юрий вспоминает съемки фильма:

«Все, что вы видите у него в кино, — все это происходит по-настоящему. Никаких зеленых экранов и компьютерной графики… Так как “Довод” про течение времени, …то все в нем, включая людей, течет в обратную сторону. Короче, при вот этом натуральном подходе Нолана представляете, с чем столкнулась съемочная группа? Вот вам задачка, дорогие товарищи. Так что все почесали затылки и давай воплощать».

Шерлин Темпл

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Шерлин Темпл родилась в Сибири, жила в Петербурге, а потом переехала в Прагу, где однажды на вог-балу к ней подошел незнакомый мужчина и предложил сняться в кино. Она согласилась и так попала на съемочную площадку самого Гаспара Ноэ.

Шерлин стала одной из главных героинь его провокационного триллера «Экстаз». Все начинается с репетиции танцевального номера под великий трек Черроне Supernature. Это единственный поставленный танец в фильме. Дальше начинается импровизация. Танцовщики и танцовщицы устраивают прощальную тусовку перед отправлением в турне, и вскоре их веселая вечеринка превращается в хаос.

Григорий Добрыгин

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В 2014 году он сыграл одну из главных ролей в фильме великого Антона Корбайна «Самый опасный человек», где его партнерами по площадке стали Филип Сеймур Хоффман и Уильям Дефо. Добрыгин играет молодого мусульманина, который разыскивается по подозрениям в связях с террористами и рассчитывает получить приличное наследство своего покойного отца. За ним начинается слежка...