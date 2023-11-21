«Кромешный ад!». Пореченков признался, что больше не хочет играть спортсменов

Актер Михаил Пореченков признался, что больше не готов играть спортсменов и в целом не готов на роли, к которым требуется серьезная физическая подготовка.

По его словам, подготовка к ролям, как в «Поддубном» или в картине «День Д», для него кромешный ад. Непростые роли не только забирают много сил, но и в целом являются травмоопасными, передает его слова «ФедералПресс».