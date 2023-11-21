Актеры, которые сыграли самых харизматичных злодеев

Никто не будет спорить с тем, что маньяки, убийцы и тираны – отвратительные люди. Однако актеры умеют так хорошо играть злодеев, что зрители пребывают в восторге от таланта перевоплощения.

© Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Некоторые роли отрицательных персонажей запоминается больше всего как раз благодаря мастерству актеров, которые соглашаются играть неприятных личностей. “Рамблер” рассказывает о самых харизматичных злодеях, которые покорили сердца миллионов зрителей.

Видео дня

Хит Леджер

Роль Джокера в фильме “Темный рыцарь” была для Хита Леджера одной из главных. Для многих его персонаж – обыкновенный психопат, который ходит со странно раскрашенным лицом и постоянно убивает людей.

Однако на самом деле Джокер не такой негативный персонаж. Он старается вырвать людей из скучной жизни и привнести что-то анархическое и красочное. Леджер сам придумал макияж для своего героя, а вдохновением для личности персонажа служил герой фильма “Заводной апельсин”, панк Сид Вишес.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс – настоящий гений, который с легкостью перевоплощается в отрицательных персонажей. “Молчание ягнят” был неоднозначно принят современниками, которым казалось, что фильм чересчур жестокий.

Доктор Лектор в исполнении Хопкинса производит неизгладимое впечатление на зрителя, даже заставляя проникнуться симпатией к герою. Убийца умен, расчетлив, из его уст часто звучат справедливые и логичные высказывания, делая его одним из самых ярких злодеев в истории киноиндустрии.

Леонардо ДиКаприо

Зачастую Леонардо ДиКаприо снимается в ролях скорее положительных. Однако в “Джанго Освобожденном” зритель наблюдает за кровожадным рабовладельцем, которому неведомы сострадания. Он заставляет рабов драться друг с другом, не признает людей других рас и все, что его волнует, это деньги.

Однако актер так хорошо сыграл злодея, что роль Кэлвина Кэнди запоминается больше, чем главные герои. Неприятный персонаж умен и обладает хорошим чувством юмора, что и заставляет проникнуться к нему интересом.

Кристофер Вальц