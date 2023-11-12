Актеры, которые упустили роли в культовых фильмах

Никогда нельзя предугадать, когда жизнь подсунет счастливый билет. Однако некоторые люди намеренно отказываются от выгодных предложений, совсем не подозревая, какой успех они им сулили.

© Кадр из фильма "Дневник памяти"

Знаменитости тоже не исключение. “Рамблер” рассказывает об актерах, которые упустили возможность сняться в культовых фильмах.

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Эмилия Кларк, “50 оттенков серого”

Главная роль в фильме была отдана Дакоте Джонсон. Однако заполучила она ее благодаря отказу Эмилии Кларк, которая стала известной после участия в съемках “Игры престолов”. Изначально роль Анастейши Стил предложили Эмилии, но она отказалась, так как смутилась из-за большого количества откровенных сцен в картине. Несмотря на то что актрисе довольно часто приходилось быть в кадре обнаженной, она призналась, что устала от вопросов про ее наготу.

Уилл Смит, “Матрица”

Уилл Смит всегда тщательно отбирал предлагаемые роли, это помогло ему завоевать хорошую репутацию в мире кино. Однако когда к нему пришли с предложением сыграть Нео в “Матрице”, актер отказался. Он посчитал, что сюжет слишком закручен, да и киберпанк его не сильно интересовал. В итоге роль Нео досталась Кристиану Ривзу, который полюбился зрителям и реанимировал свою карьеру благодаря “Матрице”.

Бритни Спирс и Том Круз, “Дневник памяти”

Изначально фильм режиссировал Стивен Спилберг. Он настаивал, чтобы главная роль была отдана Тому Крузу. Но из-за параллельной работы над другим своим фильмом “Парк Юрского периода” Спилберг был вынужден прекратить работу над картиной. Его место занял Ник Кассаветис, который решил, что роль Ноя отлично подойдет начинающему на тот момент актеру Райану Гослингу.

А вот роль Элли хотели отдать Бритни Спирс, которая в годы съемок фильма была необычайно популярна. Однако Рэйчел Макадамс так хорошо отыграла на пробах, что вместо певицы пригласили сниматься именно ее.

Тим Рот, “Гарри Поттер”