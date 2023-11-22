Актер Вячеслав Морозов — о фильме «Повар из Неаполя»

Вячеслав Морозов – российский актер, сыгравший в фильмах «Милиционер с Рублевки», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Метод-2» и других.

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В начале ноября вышла новая кинолента «Повар из Неаполя». В интервью «ФедералПресс» артист рассказал о съемках фильма, о работе с актером Владимиром Сычевым и о своем родном городе Тольятти.

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Вячеслав, расскажите о своем герое Саше Кузьмине в фильме «Повар из Неаполя».

— Мой герой на самом деле очень классный персонаж. Ему повезло родиться в достаточно успешной семье, учитывая, кто его мама и какую должность она имеет. Да, по жизни он ни в чем себе не отказывал, но не всегда этим сильно пользовался. У него всегда была голова на плечах. И не было такого, что он относился к золотой молодежи, просто отрываясь и бездумно тратя мамины деньги. Нет, он имеет образование. Он достаточно хорошо учился в университете без всяких взяток. Он попал в такую ситуацию, и, как говорится, сердцу не прикажешь. Он, несмотря ни на что, пошел к своей любви, так скажем. Да, наверное, ему было не очень круто осознавать, что он доставит какие-то неприятности своей матери, что его девушка из семьи бандитов. Но он ничего с этим поделать не смог и пошел до конца.

Вы уже в нескольких фильмах снимались с Владимиром Сычевым. Как вы сработались на площадке?

— На самом деле, это забавная история. Когда мы снимали первую часть с Владимиром Сычевым, мы не часто пересекались на съемочной площадке, потому что он был всегда в других локациях, и мы, на самом деле, не сильно так познакомились. А во второй части у нас уже было очень плотное взаимодействие как в кадре, так и за кадром. И я понял, что это очень классный, во-первых, актер, а во-вторых, и человек. И я подчеркнул очень много сходств со своим папой, потому что мой папа примерно этого же возраста и примерно таких же взглядов и очень похож. Когда я сказал об этом Владимиру, он посмеялся. И когда я папе об этом сказал, он тоже посмеялся, потому что видел роли Владимира Сычева и понимал, что они примерно из одной среды, и это очень забавно, потому что в некоторые моменты на съемке даже шутки проскальзывали, как у папы.

Работать очень понравилось, и был забавный момент, что до этих двух фильмов, когда я только начинал свою актерскую карьеру, я снимался в одном из сериалов с Владимиром Сычевым. Мы даже были в одном вагончике, но он, скорее всего, этого не помнит, потому что там у меня была совсем небольшая роль, но я уже тогда с ним пересекся. Вот такой интересный факт. Мы там, конечно, не успели пообщаться, но уже виделись.

Хотелось бы добавить, что во время съемок мы начали классно взаимодействовать. Но не только с Сычевым, а и с другими персонажами. Например, с Владимиром Зинкевичем, который по сути дал мне дорогу в большое кино. Действительно, как в семье. У нас было так семейно, что все все понимали с полуслова. Было настолько комфортно работать! Хочу сказать огромное спасибо и Владимиру Сычеву, что он всегда помогал более молодым актерам на площадке и рассказывал, как лучше сделать, и это действительно были ценные советы.

С кем-то удалось подружиться за время съемок?

— Во время съемок мы классно подружились с Торнике Квитатиани, потому что у нас, во-первых, много общих интересов. Он тоже играет в футбол. Кроме того, что он борец и КВНщик. Сейчас мы с ним играем в одной команде, которая называется Starmix (футбольный клуб звезд шоу-бизнеса. – Прим. ред.), где играют актеры, блогеры, артисты эстрады. Мы с ним общались и во время съемок первой части фильма, и второй. И до сих пор поддерживаем общение, играем на одном футбольном поле, поэтому Торнике огромный привет.

Расскажите, а где снимался фильм?

— Обе части фильма снимались в замечательном городе Минске. Я первый раз приехал в Минск, когда мы снимали первую часть. Хочу отметить, что люди там действительно очень добрые и душевные – не такие, как в Москве, которые всегда куда-то спешат. В Минске готовы бескорыстно помочь чужому человеку с улицы. Для меня это было удивлением: какой добрый и гостеприимный народ, и какой просторный и красивый город Минск. Обязательно туда еще вернусь.

Фильм пронизан мотивами Италии. Вы были в этой стране, понравилось ли вам?

— На площадке мы еще отлично подружились с героем, сыгравшим главного повара, Алессандро (Алессандро Демченко. – Прим. ред.). Во второй части фильма еще играла моя девушка Анастасия Немченко. И Алессандро нас вместе звал в Италию, к себе на дачу.

Сам я был в Италии несколько раз. В Милане и Риме. Но я был там примерно сутки, так как у меня была пересадка между рейсами. Я успел прогулять по Риму. Что говорить? Очень старинный город, очень вкусная еда и очень вкусное мороженое. Кстати, мне мороженое понравилось больше, чем итальянская паста.

Ваш родной город – Тольятти. Часто ли вы там бываете, и куда обязательно нужно сходить, приехав в этот город?

— В Тольятти я бываю не так часто. Один или два раза в год. Обычно летом. Последний раз я тоже был летом. Я привез туда Настю, познакомил с мамой, со своей родней. Это моя невеста.

Это хороший классный город, и он знаменит тем, что там выпускают наш автомобиль Lada. Из тех мест, которые я порекомендовал бы к посещению, это обязательно новая, недавно отстроенная набережная в Шестом квартале. Просто крутейшую набережную там забабахали. Последний раз, когда я приезжал, она была на реконструкции, там невозможно было погулять, но сейчас это просто невероятная красота.

Если летом будете в Тольятти, надо покупаться в Волге. Хорошее место для купания – это полуостров Копылово. Там течение, красивые островки, песочек и не цветет вода. Это очень известное место, куда местные жители всегда ездят отдыхать летом. Также там есть берег, с которого рисовали картину «Бурлаки на Волге». И замок Гарибальди – это такая современная достопримечательность, которую построили относительно недавно. Поэтому welcome. Обязательно приезжайте в Тольятти. Это классный и красивый город на Волге. Приезжайте летом и не пожалеете.