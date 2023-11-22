Дочь Кончаловского сыграет главную роль в сериале «Обоюдное согласие – 2»

Мария также отметила, что ее партнерами по съемочной площадке на проекте стали Глафира Тарханова , Дианой Арбениной и Елена Ханга .

Ранее о своем опыте работы в сериале Валерии Гай Германики рассказала лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. По ее словам, художественный творческий метод режиссера схож с работой исполнительницы на концертах, поскольку основан на органике людей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».