Дочь Кончаловского сыграет главную роль в сериале «Обоюдное согласие – 2»
Дочь Егора Кончаловского Мария получила главную роль в сериале «Обоюдное согласие – 2». Проект Валерии Гай Германики принес актрисе первую большую роль, сообщает издание «7 Дней».
Мария также отметила, что ее партнерами по съемочной площадке на проекте стали Глафира Тарханова, Дианой Арбениной и Елена Ханга.
Свое участие в сериале актриса назвала «нереальным везением».
Ранее о своем опыте работы в сериале Валерии Гай Германики рассказала лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. По ее словам, художественный творческий метод режиссера схож с работой исполнительницы на концертах, поскольку основан на органике людей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».