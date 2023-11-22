Умер актер из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Александр Крыжановский

21 ноября вскоре после своего 66-летия скончался советский и украинский актер и режиссер Александр Крыжановский.

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Экранная карьера артиста началась в первой половине 1990-х, на его счету - более шести десятков российских, украинских и совместных проектов двух стран: "Возвращение Мухтара" (со второго сезона), "За всё тебя благодарю", "Золотые парни", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Смерть шпионам. Крым" (капитан Сапега), "Матч" (тренер Палыч), "Анна Герман", "Мажор", "Битва за Севастополь", "Нюхач".

Александр Владимирович Крыжановский родился в Киеве. В 1979-м окончил актерский факультет КГИТИ имени Карпенко-Карого, в 1981-м - там же аспирантуру. С 1987 по 1991 годы - студент Школы драматического искусства, режиссерского факультета ГИТИСа.

Работал как актер в столичных Театре Эстрады, Молодом театре, Театре на Подоле. С 1999-го - худрук и директор киевского Нового драматического театра на Печерске. В 1982-1998 годах преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства, русский курс. Заслуженный артист Украины.

Жена - Тамара Плашенко, заслуженная артистка Украины, актриса Театра на Подоле.