«Он очень похож на Бонапарта». Ридли Скотт — о Хоакине Фениксе в фильме «Наполеон»

Есть только два актёра, которые хорошо бы подошли на эту роль, и я не собираюсь говорить, кто второй, потому что он разозлится. Но Хоакин Феникс очень похож на Бонапарта. У него похожие нос и глаза. Прежде чем взять его на роль, я сфотографировал его, наклеил на него шляпу и сказал: «Это он».