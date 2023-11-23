Дженна Ортега променяла седьмой "Крик" на второй сезон "Уэнсдэй"

Дженна Ортега покинула франшизу "Крик". Она не будет сниматься в новой, седьмой части хоррора. Причина - плотная занятость Ортеги в работе над вторым сезоном сериала "Уэнсдэй".

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Эта информация пришла на следующий день после увольнения из "Крика" Мелиссы Баррера из-за её постов в соцсетях о палестино-израильском конфликте.

Инцидент с Баррера не имеет ничего общего с ситуацией Ортеги. О её уходе из "Крика" продюсеры были осведомлены весной этого года, до забастовки голливудских сценаристов и актёров.

Дата начала съёмок второго сезона сериала "Уэнсдэй" пока не названа. Но Дженна должна ещё отработать несколько сцен на площадке фильма-фэнтези "Битлджус 2", который как и "Уэнсдэй" снимает Тим Бертон.

В пятом и шестом "Крике" Ортега и Баррера сыграли сестёр Тару и Сэм Карпентер и тем самым практически вдохнули новую жизнь в успевшую позабыться франшизу об убийце, скрывающемся под маской Ghost Face.