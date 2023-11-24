Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову общей высотой 3,6 м установят в Москве
В Москве появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, подготовка к установке уже началась. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
«Памятник будет установлен в парке «Михайловский сад», расположенном между ул. Бахрушина и Татарская. В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента», – приводятся в сообщении слова Рафика Загрутдинова.
Отмечается, что вес скульптурной части памятника составит 2 тыс. 700 кг. Высота бронзовой фигуры артиста – 2,2 м, установят ее на гранитный постамент. Кроме того, специалисты смонтируют скамью из того же материала. Общая высота памятника будет составлять 3,6 м.
Михаил Ульянов – актер, режиссер, педагог и общественный деятель. Он был художественным руководителем Театра имени Вахтангова, много выходил на сцену и сам. Кроме того, артист сыграл около 70 ролей в кино. Среди картин с его участием – «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Битва за Москву», «Мастер и Маргарита», а также другие ленты.