Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову общей высотой 3,6 м установят в Москве

В Москве появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, подготовка к установке уже началась. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

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«Памятник будет установлен в парке «Михайловский сад», расположенном между ул. Бахрушина и Татарская. В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента», – приводятся в сообщении слова Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что вес скульптурной части памятника составит 2 тыс. 700 кг. Высота бронзовой фигуры артиста – 2,2 м, установят ее на гранитный постамент. Кроме того, специалисты смонтируют скамью из того же материала. Общая высота памятника будет составлять 3,6 м.