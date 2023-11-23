Умер актер из культовой комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял
Ушел из жизни Влодимеж Мусял, знаменитейший актер театра, кино и ТВ, нашему зрителю известный как Шпуля (Адам Шпульский) из криминальной комедийной дилогии Махульского "Ва-банк".
Всего в фильмографии артиста более ста ролей. Мусял был одним из самых популярных и известных актеров своего поколения в Польше и признанным "королем эпизода".
Мусял умер 19 ноября на 93-м году жизни, передает coZa tydzien. Причина не названа.
Влодимеж Мусял родился 27 сентября 1931 года. Был актером кукольного театра "Пинокио" в Лодзи в начале 1950-х, играл в театрах Ченстоховы, Вроцлава, в Ополе, других.
На экране - с 1970-х: "Дьявол", "Как избавиться от черной кошки?", "О-би, О-ба: Конец цивилизации" и "Король Убю" Шулькина, "Кингсайз", "Гоголь-моголь", "Звезда полынь", "Декалог" Кесьлёвского.