На актера Джейми Фокса из «Джанго освобожденного» подали в суд за домогательства

Оскароносного американского актера Джейми Фокса, известного в том числе по главной роли в фильме «Джанго освобожденный», обвинили в сексуальных домогательствах.

Женщина, имя которой не раскрывается, подала иск в Верховный суд Нью-Йорка, в котором обвинила Фокса в домогательствах в 2015 году в популярном нью-йоркском ресторане Catch NYC, сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение судебный документ, передает ТАСС.

Истица утверждает, что актер якобы «намеренно и без [ее] согласия с применением силы и находясь в состоянии алкогольного опьянения» прикасался к ее интимным частям тела. Женщина требует компенсации, однако размер возможной выплаты не называется.

Она также подала в суд на компанию, которая владеет рестораном Catch Hospitality Group и связанные с ней организации, обвинив их в халатности в вопросе найма и обучения сотрудников, а также недостаточном контроле за их поведением на рабочем месте.