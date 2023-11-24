Актер Михаил Башкатов заявил, что ушел из Comedy Club ради работы в кино

Актер Михаил Башкатов признался, что снялся ровно в одной программе Comedy Club на ТНТ, а после потерял интерес к жанру комедии. Об этом бывший участник КВН рассказал в интервью YouTube-каналу "Откройте, Давид".

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"В Comedy Club классная атмосфера, там классные ребята, но я там так и не почувствовал себя своим. Я просто еще в какой-то момент понял, что уже что-то подобное делал в КВН, в "Даешь молодежь!" - отметил актер.

По словам Башкатова, в тот момент он уже окончил университет и его больше затягивало драматическое искусство. Кроме того, ему поступило предложение сняться в сериале "Кухня", поэтому артист решил сконцентрироваться на актерской карьере в кино и театре. В марте 2023 года Башкатов объяснил, что даже и не думал о переезде в другую страну.