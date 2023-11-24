Как Гайдай открыл зрителям яркую фактуру и талант Крачковской

24 ноября исполняется 85 лет со дня рождения заслуженной артистки России Натальи Крачковской. Она снялась более чем в 90 фильмах, и ее уникальной фактуры хватало, чтобы запомниться даже в небольшом эпизоде. О народном успехе актрисы – в материале корреспондента «МИР 24» Дмитрия Каратаева.

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«Мадам Грицацуева – это я», – любила повторять Наталья Крачковская. – Бываю такой же доверчивой, влюбленной, несчастной, брошенной и ... дурой».

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После «12 стульев» она стала знаменитой на всю страну.

Она не стеснялась лишнего веса и не боялась казаться смешной на экране. На роль вдовы инвалида империалистической войны товарища Грицацуева пробовались Нонна Мордюкова и Галина Волчек. Но когда Леонид Гайдай увидел Крачковскую, понял: снимать будет именно ее.«Для меня это не просто режиссер. Для меня это был человек, который создал меня как актрису. Он меня родил. Я его детище. Просто счастливый билет вытащила, что попала к Гайдаю. Я считаю, что Господь меня за что-то наградил вот таким режиссером», – говорила Наталья Крачковская.

Гайдая восхищала фактура Крачковской. Настоящая находка для комедии. Сама играла знаменитую погоню за Остапом Бендером. Без дублера выполняла все трюки.

Гайдай позвал Крачковскую сниматься и в следующую свою комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Роль жены управдома Бунши тоже могла достаться Нонне Мордюковой. Но Крачковская ее и тут обошла. В кадре экспериментировала с образами.

В разгар съемок актриса заболела воспалением легких и резко похудела, но Гайдай посадил ее на специальную диету.

«Гайдай так на нее внимательно посмотрел, подошел и говорит: «Знаешь что? Давай-ка возвращайся в свои прежние формы. Давай кушай сметанку, творожок, на булочки налегай, чтобы ты пришла такой, какой была в начале съемок. Ты мне нужна именно такая, ты мне нужна с формами», – рассказал киновед, хранитель фондов киностудии им. М. Горького Алексей Тремасов.

Снимать Крачковскую мечтали многие режиссеры, но было негласное табу – она актриса Гайдая. Уводить артистов у коллег было не принято. Алла Сурикова попробовала и пригласила актрису в свой фильм «Суета сует». После выхода фильма на экраны оказалось, что Крачковская убедительна не только в комедии, но и в мелодраме.