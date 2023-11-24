Аня Тейлор-Джой может сыграть злодейку в «Фантастической четверке»

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что актриса Аня Тейлор-Джой, известная по «Ходу королевы» и «Эмме», может сыграть в «Фантастической четверке» одну из ключевых ролей. Ей якобы досталась роль злодейки.

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Какого именно персонажа сыграет Тейлор-Джой, не сообщается. Официально об участии актрисы в картине неизвестно. Можно предположить, что актриса воплотит образ женской версии Серебряного Серфера, поскольку про это ходило много слухов.

Роль Мистера Фантастика в ленте должен исполнить Педро Паскаль. По слухам, Женщину-невидимку сыграет Ванесса Кирби, а Человека-факела — Джозеф Куинн. Marvel Studios должна раскрыть полный каст в ближайшее время.