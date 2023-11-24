Мечта поэта и королева эпизода: редкие фото Натальи Крачковской

Евгений Моргунов и Наталья Крачковская в фильме «Покровские ворота» (1982). Крачковской всегда предлагали яркие и запоминающиеся комедийные роли. Но сама она мечтала о большом, драматическом образе. И хотя такой роли в ее жизни не случилось, недостатка в предложениях от режиссеров у Натальи Леонидовны не было. Любой, даже небольшой эпизод она могла сделать неповторимым. В ее фильмографии более 120 картин, большинство из которых помнят и любят зрители. И это при том, что актерское образование она так и не получила. Из-за этого у нее были сложности со вступлением в Союз кинематографистов. Также в советское время ее не баловали наградами. Звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» она получила только в 1998 году. Когда же актрису спрашивали, почему при такой популярности у нее до сих пор нет звания народной, Наталья Леонидовна отвечала, что ее знают все: от бабушки, продающей на рынке картошку, до первых лиц государства. Поэтому она и так уже народная артистка.