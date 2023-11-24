Аня Тейлор-Джой сыграет в "Фантастической четверке"

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Ей достанется роль пока неизвестной злодейки, передает Comic Book.

Также сообщается, что Хавьер Бардем ("Русалочка", дилогия "Дюна") ведет переговоры о роли Серебряного Серфера.

Ранее стало известно, что роль Рида Ричардса может сыграть Педро Паскаль. Хотя до этого сценарий прочитал Адам Драйвер (и он ему не понравился).

По слухам, Паскаль близок к подписанию контракта, ему и студии осталось только согласовать график

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На роль Сью Шторм инсайдеры прочили Марго Робби (теперь - Ванессу Кирби), а на роль Джонни Шторма - Джозефа Куинна ("Очень странные дела"). Также под вопросом участие Давида Диггса (Бен Гримм), Джона Красински, Пенна Бэджли и Дева Пателя.