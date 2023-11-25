Актриса из Перми Инна Романова сыграла роль в новом сериале «Букины» на ТНТ

Пермская актриса Инна Романова снялась в сериале «Букины» на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.

«Романова сыграла роль в новом сериале на ТНТ. „Букины“ — это продолжение истории супругов Гены и Даши из Екатеринбурга», — пишет портал Progorod59 со ссылкой на ТНТ. Актриса пояснила, что в проекте ей досталась роль авантюристки.