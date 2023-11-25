«Гостья из будущего»: что стало с актерами культового советского фильма

«Гостья из будущего» — культовый советский многосерийный фильм, или, как сказали бы сегодня, мини-сериал по повести фантаста Кира Булычева.

© Вечерняя Москва

В конце картины ключевая героиня Алиса Селезнева, живущая в 2084 году, «предсказывает» новым друзьям из 1984 года их будущее. Один станет известным во всей Солнечной системе художником, другой — поэтом, третий изобретет машину времени, девочки станут киноактрисами, детскими врачами, а одна из них выиграет Уимблдон.

Видео дня

Что стало с артистами, сыгравшими будущих великих художников и теннисисток, — в материале «Вечерней Москвы».

Алиса Селезнева — Наталия Гусева

Вечерняя Москва

После выхода мини-сериала школьница Наташа Гусева проснулась знаменитой, однако не поддалась звездной лихорадке. Популярность и внимание фанатов ее не прельщали, а, скорее, тяготили. На публике она старалась прятать лицо. Тем не менее девушка все же играла в кино и после 1984 года. Последовали спортивная драма «Гонка века», затем еще одна картина по повести Булычева, поставленная тем же режиссером Павлом Арсеновым, — «Лиловый шар». Последним фильмом Гусевой стала мелодрама Дмитрия Михлеева «Воля Вселенной». К тому времени она училась в старших классах и решила однозначно, что ее не интересует актерская карьера.

В интервью Гусева признавалась, что большой экран и актерская жизнь никогда ее не привлекали. Она решила стать биологом: пошла в Институт тонкой химической технологии. На все предложения о новых ролях отвечала отказом. Еще больше ее убедило в верности выбора положение российской киноиндустрии в 90-х. После окончания учебы трудилась по специальности. Занимала должность начальника отдела контроля на предприятии, специализирующемся на разработке иммуноферментных тест-систем для различных заболеваний. В кино «заглянула» в 2009 году, озвучив космического путешественника в мультфильме «День рождения Алисы», и сыграла маленькую эпизодическую роль в сериале «Литейный».

Гусева дважды была замужем. Первый муж Денис Мурашкевич был ее поклонником и долго добивался расположения девушки. Брак продлился восемь лет, в течение которых у них родилась дочь по имени Алеся. Во второй раз Наталья вышла за Сергея Амбиндера, арт-директора «Русфонда». Супруги вместе до сих пор, в браке родилась дочь, которую назвали София.

Коля Герасимов — Алексей Фомкин

Вечерняя Москва

Леша Фомкин, который сыграл роль Коли Герасимова и стал причиной путешествия в Москву прошлого Алисы Селезневой, к сожалению, не смог воплотить свои таланты на сцене или в стихах, как обещала Алиса. В нем присутствовали все задатки актерского мастерства, и поначалу он часто снимался. Перед «Гостьей из будущего» и во время съемок фильма он регулярно появлялся в тележурнале «Ералаш». Затем ездил в Одессу, куда его позвали сниматься в телефильме «Повод».

Из-за частых поездок и съемок юноша не уделял внимания учебе и, окончив школу в 1986 году, получил не аттестат, а справку о посещении учебного заведения. Тогда же он принял предложение сняться в картине «На своей земле». Фильм стал его последней работой в кино. Фомкина долго не звали сниматься, и он ушел в армию, откуда отлучиться на площадку уже не мог. После службы он сменил несколько непрестижных работ, женился, переехал во Владимир. В это же время Фомкин стал страдать от алкогольной зависимости. 23 февраля 1996 года в возрасте 27 лет актер погиб при пожаре после праздничного застолья.

Юля Грибкова — Марианна Ионесян

Вечерняя Москва

История Марианны Ионесен, которая сыграла Юлю Грибкову, не связана с кино. Ее больше интересовали учеба, философия и бизнес. Интересный факт: Ионесян училась в той же школе, где снимали фильм. Девушка углубленно изучала иностранные языки и была участником команды школьников в игре «Что? Где? Когда?» в 1988 году.

После выпуска из школы девушка поступила в МГУ имени Ломоносова на факультет философии. Затем переехала вместе с родителями в США. Там она продолжила учебу и стала дипломированным специалистом по бизнес-менеджменту. Там же вышла замуж и взяла фамилию мужа — Грей. Сегодня Марианна живет в Вирджинии, занимается консалтингом и много путешествует.

Боря Мессерер — Алексей Муравьев

Вечерняя Москва

Боре Мессереру, сыгранному Алексеем Муравьевым, Алиса предсказывала будущее художника. В картине Боря — умный и спокойный мальчик. Сыгравший его актер тоже отличается выдающимися интеллектуальными способностями. Алексей Муравьев стал ученым. Он известный историк, религиовед. Сфера его научных интересов — история христианства в Восточной Римской империи.

Алексей успешно окончил МГУ, где получил научную степень. Долго работал в университете, стал замдиректора Московского духовного училища Русской православной старообрядческой церкви. Параллельно Муравьев занимает должность секретаря редколлегии журнала Российской академии наук «Христианский Восток», продолжает научные изыскания и активно выступает с лекциями по всему миру.

Фима Королев — Илья Наумов

Вечерняя Москва

Как вспоминали многие актеры фильма, Илье Наумову почти не приходилось играть, потому что его герой как будто был списан с него. Фима Королев — обаятельный, добрый и немного нерешительный, как и юный Илья. На съемочной площадке он завел много друзей, с которыми долго поддерживал связь, а с некоторыми дружит до сих пор.

После «Гостьи» он сыграл маленькую роль в малоизвестном фильме и закончил карьеру артиста. О нем известно очень мало: Наумов не слишком любит публичность и тщательно скрывает подробности личной жизни. Знакомые говорят о нем, что он почти не изменился, остался таким же добрым и общительным человеком. Также, по слухам, он занимается строительным бизнесом.

Катя Михайлова — Елена Коляскина

Именно Кате Михайловой Алиса Селезнева предсказала победу на Уимблдоне. В кино Катя гостье из будущего не верит — говорит, что та выдумывает. Сама артистка теннисом не занималась и не увлекалась никогда. Зато любила иностранные языки, особенно китайский, который изучала в Институте Мориса Тореза. О ней также мало известно, кроме того, что она вышла замуж. На большом экране Елена больше не появлялась.

Коля Садовский — Семен Бузган

Коля Садовский, который в кино выделяется чувством юмора и умом, по утверждению Алисы, должен был стать инженером и изобрести машину времени. Сыгравший эту роль Семен Бузган выбрал техническое направление, оставив актерскую карьеру.