Умер "главный сердцеед" латиноамериканских теленовелл 80-х актер Альдо Пастур

В пятницу на 75-м году жизни скончался аргентинский актер кино, театра, сериалов и "мыльных опер", продюсер Альдо Пастур.

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Об этом сообщила в своих аккаунтах в соцсетях национальная актерская ассоциация.

В некрологе отмечено, что карьера артиста как на экранах, так и на сцене была "достойной".

В "мыльных операх" Пастур дебютировал в 1970-х, позже начав сниматься и в кино. На сцене - с 1976-го.

В 1980-х актер был "главным сердцеедом" аргентинских теленовелл.