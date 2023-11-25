Умер "главный сердцеед" латиноамериканских теленовелл 80-х актер Альдо Пастур
В пятницу на 75-м году жизни скончался аргентинский актер кино, театра, сериалов и "мыльных опер", продюсер Альдо Пастур.
Об этом сообщила в своих аккаунтах в соцсетях национальная актерская ассоциация.
В некрологе отмечено, что карьера артиста как на экранах, так и на сцене была "достойной".
В "мыльных операх" Пастур дебютировал в 1970-х, позже начав сниматься и в кино. На сцене - с 1976-го.
В 1980-х актер был "главным сердцеедом" аргентинских теленовелл.
В его фильмографии - "Измена", "Любовь Кафки", "Страсти", "Богатые и знаменитые", "Мерзавка", "Я умру завтра", "Мятежный дух" и десятки других.