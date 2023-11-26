Спиваковский сыграет в фильме по повести Окуджавы "Фронт приходит к нам"

"Сценарий написан по книге Булата Шалвовича Окуджавы "Фронт приходит к нам". В ближайшее время готов приступить к съемкам. Проект готов уже практически полностью, включая сценарий, локации, подбор актеров, команду. Это полнометражный художественный фильм, приключенческий, исторический. 90 минут хронометраж. Как вы уже поняли, для младшего и среднего школьного возраста", - рассказал режиссер. "Актерский состав - Кристина Блохина, отец одного из главных героев, лейтенант Даниил Спиваковский", - добавил он.

Постоянный рост цен, исчезают какие-то продукты, медикаменты. Фронт где-то там, война где-то там, пока далеко. Этого городка война еще не коснулась. Но два главных героя - два 10-летних паренька - мечтают попасть на фронт. Они пытаются записаться в военкомате - конечно же, их никуда не пускают, только выписывают детские удостоверения геройских маршалов и просят помочь разнести повестки. У ребят настолько сильна мечта помогать Красной армии, что они устраивают полигон у себя на огороде, тренируются, делают какие-то снаряды, пытаются учиться стрелять. Мечтают в какой-то момент сбежать на фронт", - поделился режиссер.