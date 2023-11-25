Скончалась заслуженная артистка России Наталья Дмитриева

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке.

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«25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева», - говорится в сообщении.

Наталия Дмитриева прослужила в театре на Фонтанке 43 года с 1980 года. Свою театральную карьеру актриса начала в 23 года в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Среди знаковых постановок «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры».

Кроме театра, Дмитриева любила кинематограф. Варвара в фильме «Бумбараш», Виктория в «Уходя, уходи», Елена в «Невозвращенце» - по этим ролям заслуженную артистку знает не одно поколение. А еще почти двадцать актриса сотрудничала с лицеем искусств «Санкт-Петербург», где ставила вместе со школьниками авторские спектакли.