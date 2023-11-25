Пол Радд рассказал, как морил себя голодом для роли в «Человеке-муравье»

54-летний Пол Радд признался, что имел очень экстремальный план питания во время подготовки к роли в фильмах о Человеке-муравье. Он заявил, что в награду за тренировки пил газированную воду. Актер вспоминает, что в тот период вода казалась ему лакомством, хотя он пил не газировку с ароматизаторами, а обычную минералку. «Вот какой ужасной была эта диета», — подчеркнул Радд в подкасте Off Menu. Артист пошутил, что в этом плане питания было так много карбонизации, что он рисковал однажды взорваться. Но добавил, что со временем хорошо приспособился к своей низкокалорийной диете. «Это не так уж сложно, как только оказываешься в этом. Я нормально отношусь к тому, чтобы есть действительно скучную еду снова и снова», — объяснил Пол. Он признался, что чувствовал себя на удивление хорошо — употребление легкой пищи заряжало его энергией. «Самое странное ощущение. Для меня это было в новинку», — заявил Радд. Актер сравнил свою диету с планами питания коллег по съемкам. Ее эффективность он оценил с фирменным самоуничижительным юмором. «Я думаю, что я тренировался усерднее, чем все, ел лучше, чем все, и я выглядел хуже, чем все они. Мне приходилось все время тренироваться, отлично питаться, просто чтобы плохо выглядеть», — посетовал артист.