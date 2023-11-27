Джон Хэмм попросился в Marvel
Киновселенная Marvel способна превратить малоизвестных актеров в звезд, а большим звездам обеспечить стабильный и солидный доход. Вот и двукратный обладатель «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в сериале «Безумцы» Джон Хэмм выразил желание попасть в КВМ.
По его мнению, он хорошо бы подошел для готовящихся фильмов «Люди Икс» или «Фантастическая четверка».
«Эти решения принимаются очень высоком уровне. Но вообще, я бы с удовольствием у них снялся. Я с малых лет был поклонников комиксов в целом и, в частности, Marvel и знаю массу историй оттуда. Им еще многое предстоит рассказать. Например, про «Людей Икс». Или про «Фантастическую четверку», где есть Доктор Дум. Для этого у них есть достаточно большой резерв актеров, жаждущих к ним присоединиться. Надеюсь, что, какими бы ни были их планы, в них буду и я. И да, я надеюсь, что у меня будет шанс», — сказал Хэмм в интервью Screenrant.
Что касается «Людей Икс», то ближайшее появление знакомых персонажей состоится в «Дэдпуле 3» в июле 2024 года.
«Фантастическую четверку» снимет Мэтт Шекман. Она должна выйти в мае 2025 года. Официальной информации о кастинговых решениях или начале съемок не поступало.
По последним слухам, Педро Паскаль вел переговоры о том, чтобы сыграть доктора Рида Ричардса/Мистера Фантастика в этом фильме.