Джон Хэмм попросился в Marvel

«Эти решения принимаются очень высоком уровне. Но вообще, я бы с удовольствием у них снялся. Я с малых лет был поклонников комиксов в целом и, в частности, Marvel и знаю массу историй оттуда. Им еще многое предстоит рассказать. Например, про «Людей Икс». Или про «Фантастическую четверку», где есть Доктор Дум. Для этого у них есть достаточно большой резерв актеров, жаждущих к ним присоединиться. Надеюсь, что, какими бы ни были их планы, в них буду и я. И да, я надеюсь, что у меня будет шанс», — сказал Хэмм в интервью Screenrant.