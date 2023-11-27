Николас Кейдж устал сниматься в кино — фильмов с актером станет меньше

Недавно культовый актёр Николас Кейдж пообщался с журналистами издания CBR. В ходе разговора знаменитость призналась, что в ближайшие годы хочет сократить число новых фильмов со своим участием.

Я бы хотел читать по книге в неделю и проводить больше времени со своей дочерью. Сейчас я подвожу итоги того, что действительно важно.

В январе Николасу Кейджу исполнится 60 лет, однако это не мешает ему продолжать трудолюбиво работать — только за 2023 год вышло шесть картин с участием актёра. Стоит отметить, что завершать свою карьеру Кейдж пока не собирается.