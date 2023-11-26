Наталья Крачковская. Великая актриса маленьких ролей

Каждая реплика ее героинь становилась крылатой – на этой неделе исполнилось бы 85 лет Наталье Крачковской. Самой известной советской актрисе второго плана. Обозреватель «МИР 24» Дмитрий Барбаш пересмотрел все ее роли.

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На пробах фильма «12 стульев», увидев ее, Леонид Гайдай воскликнул: «Так вот она – мечта поэта». Сама Крачковская любила потом повторять: «Мадам Грицацуева – это я».

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«Мне позвонили, пригласили на роль мадам Грицацуевой. Я немного растерялась, книжку достала, прочитала. Мадам Грицацуева – женщина необъятных размеров с арбузными грудями. АА-П! Думаю, что же такое, за что меня на такую роль приглашают». – вспоминала заслуженная артистка РФ Наталья Крачковская.А этой роли могло и не быть. Как и 125 других. Наталья Крачковская училась во ВГИКе, когда ее сбила машина. В результате – тяжелые травмы и временная потеря зрения.

«И однажды она об этом с такой грустью и болью рассказывала. Она считает, что поэтому она и актерское не закончила, что вот случилась такая трагедия, такая драма», – сказал народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Черный.

Но мечту о кино Крачковская не оставила. Играла в массовках. Часто ее фамилии не было даже в титрах. Она не стеснялась своей фигуры. Не боялась на экране казаться смешной. «Пришли мы в костюмерную, стоит Зиночка. Она двухметрового роста и вот такая… Я по сравнению с ней мальчишка и щенок. Она посмотрела на меня и сказала: «О, Наташка, у нас чехлы на танки не шьют». Я говорю: «Ты на себя-то посмотри!!!» – поделилась Крачковская.

И трюки исполняла сама. «Да, это было страшно! Особенно эти колосняки, потому что надо было бегать, и самое ужасное, что вылетаешь из света в темноту, потому что там ничего не освещено наверху. Потом ты опять влетаешь в свет и, если бы Арчил Гомеошвили не оттащил меня от кромки, наверное, я просто бы упала», – делилась актриса. На роль жены управдома Бунши Гайдай опять выбрал Крачковскую. И опять не прогадал. «В этот момент на ней было надето два парика. Значит, один красивый с длинными волосами, другой такой бобрик-ежик, как будто бы она там побритая, там короткая стрижка. Ей нужно было все делать очень аккуратно, очень, чтобы это все не слетело с нее», – рассказал киновед, хранитель фондов киностудии имени М. Горького Алексей Тремасов.

Пока Иван Васильевич менял профессию, Наталья Крачковская решила изменить себя. Во время съемок села на диету. Когда об этом узнал Леонид Гайдай, он был в ярости. Вместе с килограммами уходит и неповторимый образ.

«В общем, следующие пару недель она ела только булки и макароны для того, чтобы привести себя обратно в эту форму. Но у нее удивительно очень яркие роли, она создавала образы очень разные», – сказал режиссер, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.

Снимать Крачковскую хотели многие режиссеры. Алла Сурикова пригласила ее в свой фильм «Суета сует». Но было негласное табу – она актриса Гайдая.

«Я настояла на своем и утвердила Наташу. Она замечательно сыграла в паре с Галей Польских. Эту милую мягкую сводницу, которая хочет, чтобы ее начальнице было хорошо», – отметила режиссер, народная артистка РФ Алла Сурикова.

С момента дебюта в «12 стульях» у Натальи Крачковской не было ни одного года без съемок. Она убедительна и в комедии, и в мелодраме. «Салон Красоты», «Не может быть», «Покровские ворота», «Человек с бульвара Капуцинов». Ее образ был неподвластен времени. 26 лет рядом с Натальей Крачковской был муж – Владимир. Вместо цветов каждое утро приносил ей свежие булочки, творог и сметану. Любил ее такой, какая она есть.

«Вижу: тихонечко: «Наташенька, а вот этот кусочек, пожалуйста». Он ей подкладывал. Она: «Спасибо. что так поздно-то подаешь?» Она ворчала на него, но это все превращалась в шутку, в такой легкий фарс. За ними было интересно наблюдать. Он ее обожал», – рассказал Александр Панкратов-Черный.

В 90-е на экраны вышли последние комедии Леонида Гайдая. И в них опять Наталья Крачковская – королева эпизода.

«Она понимала, что навряд ли найдется режиссер, который предложит Дездемону, Афелию… Она понимала, что она острохарактерная комедийная актриса», – подчеркнул Давид Шнейдеров.