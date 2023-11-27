Орнелла Мути заявила о желании поработать в России

Отмечается, что у актрисы есть опыт работы с советским режиссером Григорием Чухраем — она снялась в его фильме «Жизнь прекрасна» 1979 года. «Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но тем не менее я очень хотела бы здесь поработать», — сказала она.