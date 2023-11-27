«Моя миссия — нести свет». Максим Аверин — о профессии актера

Актер театра и кино Максим Аверин 26 ноября отметил свой день рождения: ему исполнилось 48 лет.

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«Вечерняя Москва» пообщалась с артистом и узнала о формуле его успеха.

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— Максим, актерская профессия — осознанный выбор?

— Меня никто и никогда не заставлял что-либо делать против своей воли. А мне с молодых ногтей нравилось посещать Дом кино, театральные студии. Меня не нужно было заставлять это делать. Я очень рано знал, чего я хочу, и четко следовал этой цели. Хотя никто и не знал, какой путь самый верный. Быть может, я мог стать министром каких-то особо важных дел.

— Счастье актера — быть успешным?

— Понимаете, актеру не принадлежит успех — тебе, если хотите, дали его поносить. С успехом невозможно пойти погулять или переспать с ним. Счастье не равно успеху, не факт, что этот успех принесет тебе счастье. Например, провал иной раз дает шанс прыгнуть еще выше. Успех принадлежит времени, которое уже прошло. А нужно идти дальше.

— Помимо актерской и театральной деятельности вы с недавних пор еще и преподаете?

— Да! Кстати, я даже студентов своих учу: не привыкайте ни к чему и ни к кому — это очень зыбко. А желание преподавать возникло в связи с тем, что хочется передать кому-то свои знания.

— Легко ли преподавать, изменил ли вас этот процесс?

— Я выходил после лекций больным, потому что на тебе такая ответственность. Я боялся, что могу неправильно направить студентов, могу не угадать природу человека. Надо увидеть природу человека и не нарушить ее. Ведь институт — это не профессия, это огранка.

— Через два года вам полвека, есть чувство прожитой жизни и накопленного багажа?

— Еще столько не прочитано, не просмотрено… Какой багаж? Но именно к 50 годам я понял, чего я на самом деле хочу. Например, в 20 лет я оканчивал институт и понимал, что там тебя оберегали, хвалили и даже перехваливали. Ты себя чувствуешь чуть ли не Иннокентием Смоктуновским. А приходишь в театр — а там производство и сотни людей, каждый из которых мечтает о своем Гамлете или Гертруде. И если ты слаб в профессии, в тебе отсутствует высокодуховность, то в театре долго не продержишься.

Там важны эмоции, знания и умение раскрыть свою душу перед зрителем. Кино — это искусство интимное, где могут играть даже не актеры. Кино тебе не принадлежит. Там видение оператора, свет и работа монтажера. А в театре многое зависит от тебя и твоей игры.

— Какой актер в итоге становится успешным?

— Трудолюбивый. Только ежедневный труд помогает быть успешным. Каждый день появляются сотни новых лиц, и ты должен быть не хуже их. Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать.

— Кумиры были в детстве?

— Нет, восхищаться могу кем-то, но превращать кого-то в кумира — это не мой выбор.

— Вам скоро полвека — это много или мало?

— Я не понимаю, когда многие 50-летние отрицают этот возраст, делая вид, что им 16. Я спокойно принимаю свое 50-летие. Я ощущаю себя на свой возраст и рад, что сейчас понимаю, чего хочу от жизни и творчества. Для мужчины как-то глупо не принимать себя и свой возраст. Более того, я никогда не испытывал кризиса среднего возраста.

— Как бы вы провели сегодняшний день, если бы завтра случился апокалипсис?