Зеленый Гоблин из «Человека-паука» появится в сиквеле «Битлджуса»
Легендарный американский актер Уиллем Дефо, известный благодаря ролям в «Американском психопате», «Тайне семи сестер» и трилогии о «Человеке-пауке» режиссера Сэма Рейми, появится в сиквеле Битлджуса. Информацию подтвердил сам деятель.
В интервью зарубежному изданию Variety актер рассказал, что в киноленте «Битлджус 2» ему досталась роль потустороннего детектива:
Я еще не видел отснятого материала, но это было весело. Я играю офицера полиции в загробной жизни, так что я мертвый. А при жизни персонаж был звездой второсортных боевиков, но попал в аварию, и именно это отправило его на ту сторону.
Но благодаря своим навыкам он стал детективом в загробной жизни. Так что это его работа Уиллем Дефо Премьера фильма «Битлджус 2» назначена на 6 сентября 2024 года. Заглавное фото: TheHollywoodReporter.com