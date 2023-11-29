"Со «Словом пацана» получилась смешная история. Мы с друзьями пошли в магазин, чтобы купить лимитированные кроссовки и их перепродать. Кроссовки — мое хобби, и я решил на этом немного заработать. Потом я, друзья и моя мама сидели в кафе, и мама показывает, что друг нашей семьи Саша Петров выложил пост о том, что проходит кастинг в сериал «Слово пацана». Мама зарядилась этой идеей, а я серьезно это не воспринял. Мы отправили «визитку», и я об этом забыл", — рассказал NEWS.ru Леон Кемстач.