«Может растворить все». Актер Юрий Тарасов рассказал, почему отказался от алкоголя

"Как-то стало неинтересно. Я давно знаком с алкоголем, и в принципе мы друг друга понимаем, но он стал плохим союзником. Как говорится, хорошим растворителем. Алкоголь может растворить все: карьеру, семью, жизнь, мозг. Поэтому захотелось снова, чтобы он приносил удовольствие и по какому-то хорошему поводу. А просто так неохота", — поделился он.