«Может растворить все». Актер Юрий Тарасов рассказал, почему отказался от алкоголя

Звезда "Улицы разбитых фонарей" Юрий Тарасов отказался от алкоголя, потому что ему он перестал быть интересен. Об этом актер рассказал в интервью WomanHit.ru.

«Может растворить все». Актер Юрий Тарасов рассказал, почему отказался от алкоголя
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"Как-то стало неинтересно. Я давно знаком с алкоголем, и в принципе мы друг друга понимаем, но он стал плохим союзником. Как говорится, хорошим растворителем. Алкоголь может растворить все: карьеру, семью, жизнь, мозг. Поэтому захотелось снова, чтобы он приносил удовольствие и по какому-то хорошему поводу. А просто так неохота", — поделился он.

Кроме того, артист регулярно занимается спортом: силовыми или кардиотренировками. По его словам, это "прекрасный способ бороться с алкоголем и ленью". При этом к профессиональному спорту он относится отрицательно.

"Я очень хорошо знаю свой организм, всегда прислушиваюсь к нему и знаю, чего он хочет. Поэтому я его нагружаю, но не мучаю", — добавил Тарасов.

В конце сентября звезда "Улицы разбитых фонарей", актриса Анастасия Мельникова призналась, что два года не праздновала свой день рождения из-за череды трагических событий, в том числе из-за проблем со здоровьем.

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