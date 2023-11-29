«Как они посмели?!»: Роберт Де Ниро закатил скандал на кинопремии
80-летний звезда Голливуда Роберт Де Ниро в последнее время становится фигурантом громких скандалов. На днях суд присяжных в Нью-Йорке оправдал его от обвинений в гендерной дискриминации со стороны его экс-помощницы Грэхем Чейз Робинсон. На сей раз актер стал инициатором неприятной ситуации на кинопремии Gotham Awards. Артист устроил скандал во время вручения ему почетной награды за роль в фильме «Killers of the Flower Moon» режиссера Мартина Скорсезе, пишет TMZ.
Роберт Де Ниро начал свою приветственную речь на повышенных тонах. Он выразил недовольство тем, что текст был изменен без его согласия.
«Мою речь начали редактировать, обрезать, и я об этом не знал. Я хочу прочитать ее полностью», — заявил актер.
После слов о своем новом фильме Де Ниро раскритиковал актера вестернов Джона Уэйна за его поддержку изъятия земель у коренных американцев. Потом он обрушился с гневом на бывшего президента США Дональда Трампа. По словам артиста, политик лгал своим соотечественникам «тридцать тысяч раз в течение четырех лет в Белом доме». По его мнению, продолжает врать Трамп и теперь, во время своей новой кампании. Но, по словам Роберта, истинную сущность Дональду не скрыть.
Досталось от актера также компании Apple и организаторам Gotham Awards за цензуру его высказываний.
«Да как они посмели?!» — негодовал Роберт Де Ниро.