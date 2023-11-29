«Как они посмели?!»: Роберт Де Ниро закатил скандал на кинопремии

80-летний звезда Голливуда Роберт Де Ниро в последнее время становится фигурантом громких скандалов. На днях суд присяжных в Нью-Йорке оправдал его от обвинений в гендерной дискриминации со стороны его экс-помощницы Грэхем Чейз Робинсон. На сей раз актер стал инициатором неприятной ситуации на кинопремии Gotham Awards. Артист устроил скандал во время вручения ему почетной награды за роль в фильме «Killers of the Flower Moon» режиссера Мартина Скорсезе, пишет TMZ.

© WomanHit.ru

Роберт Де Ниро начал свою приветственную речь на повышенных тонах. Он выразил недовольство тем, что текст был изменен без его согласия.

«Мою речь начали редактировать, обрезать, и я об этом не знал. Я хочу прочитать ее полностью», — заявил актер.

После слов о своем новом фильме Де Ниро раскритиковал актера вестернов Джона Уэйна за его поддержку изъятия земель у коренных американцев. Потом он обрушился с гневом на бывшего президента США Дональда Трампа. По словам артиста, политик лгал своим соотечественникам «тридцать тысяч раз в течение четырех лет в Белом доме». По его мнению, продолжает врать Трамп и теперь, во время своей новой кампании. Но, по словам Роберта, истинную сущность Дональду не скрыть.

Досталось от актера также компании Apple и организаторам Gotham Awards за цензуру его высказываний.