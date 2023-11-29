Режиссер фильма «Нина» рассказала, как Пересильд закапывали живьем в «Битве за Севастополь»
В Москве проходит пресс-показ фильма «Нина» с Юлией Пересильд в главной роли. Режиссер картины Оксана Бычкова, говоря об актрисе, отметила контрастность ролей, которые та играла.
По словам Бычковой, «если ничего другого про нее не знаешь, представить, что это женщина-космонавт и женщина, которую закапывали живьем на съемках фильма «Битва за Севастополь». В ответ Пересильд пошутила, что ее «земля не приняла, космос отпустил».