Режиссер фильма «Нина» рассказала, как Пересильд закапывали живьем в «Битве за Севастополь»

В Москве проходит пресс-показ фильма «Нина» с Юлией Пересильд в главной роли. Режиссер картины Оксана Бычкова , говоря об актрисе, отметила контрастность ролей, которые та играла.

По словам Бычковой, «если ничего другого про нее не знаешь, представить, что это женщина-космонавт и женщина, которую закапывали живьем на съемках фильма «Битва за Севастополь». В ответ Пересильд пошутила, что ее «земля не приняла, космос отпустил».