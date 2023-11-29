Актриса Настасья Самбурская назвала самой странной роль старой ведьмы

Актриса Настасья Самбурская в разговоре с "Пятым каналом" вспомнила о своей самой необычной роли.

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"В общем, я была старой ведьмой. Разговаривала таким голосом: "Почтеннейший господин…" - рассказала Самбурская.

По словам актрисы, ей делали соответствующий грим с торчащими во все стороны седыми волосами и приклеенным длинным носом. Самбурская рассказала, что по сюжету сказки она выступала антагонистом, поэтому до конца постановки ее персонаж не доживал. Актриса добавила, что исполняла эту роль во времена учебы в институте.