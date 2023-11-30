Актер Леон Кемстач вспомнил, что Иван Янковский звал молодых коллег на репетиции

Актер из сериала "Слово пацана" Леон Кемстач в интервью news.ru признался, что ему было комфортно работать с исполнителем главной роли Иваном Янковским. "Иван Янковский — друг нашей семьи, мой отчим (актер Антон Богданов. - "Газета.Ру") с ним много работал. Он не только отличный как актер, но и как человек, товарищ. Пока мы с ним не встретились на съемках, я с ним не общался особо. Он мог зайти к нам в вагончик, спросить: "Как дела, пацаны?", предложить: "Давайте сцены порепетируем", - вспомнил Кемстач. По словам 15-летнего артиста, он несколько раз беседовал со старшим коллегой о жизни, завтракал и ужинал с ним. При этом Кемстач признался, что готовился к своей роли по роликам на YouTube и рассказам бабушки и дедушки. В конце ноября стало известно, что в титрах сериала "Слово пацана" не указали написавшую саундтрек группу "АИГЕЛ". В титрах каждой серии шоураннеры указывают авторов песен, даже если треки звучали в кадре всего несколько секунд. При этом группа "АИГЕЛ" в титрах не указана, хотя "Пыяла" звучит практически в каждой серии.