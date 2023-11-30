Умерла американская актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген

Американская актриса Френсис Стернхаген скончалась на 94-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на семью актрисы.

Уточняется, что Стернхаген умерла от естественных причин 27 ноября.

Сетевое издание m24.ru

За свою актерскую карьеру она была трижды номинирована на премию "Эмми", в том числе за роль матери Трея в сериале "Секс в большом городе".

Помимо этого, Френсис Стернхаген получила две премии "Тони" за достижения в области театрального искусства.

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