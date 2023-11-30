Актеры, которые случайно стали звездами

В то время, как одни знаменитости, с самого детства посещают актерские кастинги, а в более взрослом возрасте оканчивают престижные ВУЗы, чтобы построить карьеру мечты, другие становятся звездами совершенно случайно.

© Кадр из фильма "Леон"

Немногие знают об этом, но не у всех популярных и именитых артистов есть профильное образование. Более того, отнюдь не все из них мечтали стать знаменитыми актерами, но судьба решила распорядиться иначе.

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Подробнее о звездах, которые оказались в кино волею случая, читайте в материале "Рамблера".

Ченнинг Татум

Кадр из фильма "Она – мужчина"

Татум вырос в обыкновенной американской семье и даже не помышлял о том, что может стать звездой. Он окончил военное училище, но военным не стал, а пошел танцевать в стриптиз-клубах: Татуму отчаянно не хватало денег, и он пытался заработать как мог.

Впрочем, одними танцами дело не ограничилось. Привлекательная внешность стала для Ченнинга счастливым билетом в мир модельного бизнеса: будучи моделью он поработал с популярными брендами и даже снялся в рекламе Pepsi.

Спустя какое-то время Татуму начали предлагать второстепенные роли в кино, и однажды его заметил продюсер Лорен Шулер Доннер, которая пригласила Ченнига сняться в фильме "Она –мужчина". Именно эта картина стала для него судьбоносной.

Шарлиз Терон

До 19 лет Терон жила в ЮАР, а затем переехала в Лос-Анджелес. Как-то раз будущая звезда закатила скандал в банке из-за того, что у нее отказывались принимать чек. Именно в этот момент рядом с Шарлиз оказался представитель агентства по поиску талантов Джон Кроссби, который оставил Терон свою визитку.

Случайное знакомство принесло свои плоды: Шарлиз начала сниматься в кино, и уже в 1997 году появилась в крупной картине "Адвокат дьявола" вместе с Аль Пачино и Киану Ривзом.

Натали Портман

Кадр из фильма "Леон"

Портман мечтала стать актрисой, но не рассчитывала на то, что ее мечта исполнится еще в подростковом возрасте. Как-то раз 11-летняя Натали ела пиццу в кафе, когда ее заметил представитель Revlon и предложил стать моделью.

Натали ответила незнакомцу, что хочет быть актрисой, и тогда он предложил ей попробоваться на роль Матильды в фильме "Леон". Портман согласилась, прошла пробы и заполучила главную роль. После роли в "Леоне" предложения об участии в других проектах посыпались на Портман незамедлительно.

Джейсон Стэтхем

До того, как стать знаменитым актером, Стэтхем продавал поддельные украшения в Лондоне. Но однажды его заметил рекламный агент и предложил сняться для рекламы Tommy Hilfiger.