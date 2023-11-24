Во время съемок бывают такие моменты, когда актеры просто не в силах сдержать эмоции.

Иногда это происходит из-за ошибки или случайности на площадке, но порой и сами реплики или ситуации настолько забавные, что невозможно сохранить серьезное лицо.

В некоторых случаях режиссеры решают оставить подобные дубли в финальном монтаже, посчитав их особенно живыми и человечными.

К примеру, в советском фильме "По семейным обстоятельствам" есть эпизод, где герой Ролана Быкова выдал такую долгую и смешную речь, что Евстигнеев не смог сдержать смех.