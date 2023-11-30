Раскрыт секрет музыкальной карьеры Милоша Биковича

У Милоша Биковича в сериале собственного производства "Иви" "Дайте шоу!" одна из главных ролей - известного поп-исполнителя. Об этом писала "РГ", в числе первых заметив, что герой Биковича в сериале похож на Филлипа Киркорова .

Теперь же, к окончанию съемок сериала, чтобы максимально вжиться в образ, актер попробовал себя в роли певца в реальной жизни - и выпустил свой первый трек "Танцуешь со мной". По сценарию за эту композицию Кирилл Артемьев (герой Милоша) получает самую желанную музыкальную награду страны - "Золотой Граммофон".

По этой причине последний съемочный день проекта "Дайте шоу!" состоялся как раз вчера в столичном "Крокус Сити Холле", на сцене которого в реальном времени проходила церемония вручения премии. В течение нескольких месяцев трек "Танцуешь со мной" вирусился в социальных сетях и на музыкальных стримингах, после чего удостоился заветной статуэтки - все это оказалось частью масштабного съемочного процесса, результаты которого смогут оценить зрители Иви. Все серии "Дайте шоу!" выйдут на "Иви" в 2024 году.