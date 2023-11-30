Звезда Marvel сыграет роль молодого Трампа

Актер и звезда Marvel Себастьян Стэн исполнит роль бывшего президента США Дональда Трампа в юности. Об этом пишет Deadline.

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Стэн сыграет в фильме «Ученик» лауреата Каннской премии режиссера Али Аббаси. Отмечается, что производство уже началось на этой неделе. В картине также примут участие актер Джереми Стронг, который исполнит роль адвоката, а первую жену Трампа Ивану сыграет актриса Мария Бакалова.

Сюжет ленты расскажет о становлении бизнес-империи бывшего президента США в сфере недвижимости и о его непростых взаимоотношениях с его наставником, адвокатом Роем Коном.