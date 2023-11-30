Актер Максим Матвеев показал, как ему наложили грим для съемок в "Мосгазе"

Актер Максим Матвеев в своем Instagram показал, как ему накладывают грим старика для съемок в детективном сериале "Мосгаз".

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В продолжении сериала артист вернулся к своей роли - вновь сыграл маньяка Влада Вихрова, прототипом которого стал реальный преступник Владимир Ионесян. В новом сезоне "Мосгаза" Матвеев сыграет постаревшего злоумышленника, который долгое время просидел в тюрьме, работая на урановых рудниках Красноярского края. В свежих сериях артист выступает в качестве консультанта молодого психиатра Марии Ермоловой, роль которой исполнила Ольга Лерман.

"На самом деле где-то в глубине души он добрый парень", - подписал снимок Матвеев.