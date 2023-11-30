Актер Максим Матвеев показал, как ему наложили грим для съемок в "Мосгазе"
Актер Максим Матвеев в своем Instagram показал, как ему накладывают грим старика для съемок в детективном сериале "Мосгаз".
В продолжении сериала артист вернулся к своей роли - вновь сыграл маньяка Влада Вихрова, прототипом которого стал реальный преступник Владимир Ионесян. В новом сезоне "Мосгаза" Матвеев сыграет постаревшего злоумышленника, который долгое время просидел в тюрьме, работая на урановых рудниках Красноярского края. В свежих сериях артист выступает в качестве консультанта молодого психиатра Марии Ермоловой, роль которой исполнила Ольга Лерман.
"На самом деле где-то в глубине души он добрый парень", - подписал снимок Матвеев.
В конце октября звездная пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они посетили празднование 125-го юбилея МХТ имени Чехова. Источник отметил, что пара редко выходит в свет вместе. На мероприятии не подтвердились слухи о беременности актрисы. Звезда пришла в черном платье, которое не скрывало ее стройной фигуры.