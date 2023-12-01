Круче, чем в кино: трагическая судьба и пять жен Кларка Гейбла

Кларк Гейбл стал настоящим секс-символом старого Голливуда, его талантом и красотой зрители восхищаются до сих пор. А жизнь актера вполне достойна экранизации.

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Детская мечта

Кларк Гейбл родился в небольшом американском городке, он с детства грезил о сцене и в 19 лет переехал в Орлеан, чтобы стать актером. В местном театре юноша познакомился с первой любовью. Ей стала женщина на 14 лет старше Кларка — Джозефина Диллан. Разница в возрасте не смущала Гейбла, вскоре он женился на женщине.

Позже артист признавался, что обязан карьерой и своим успехом. Но брак не сложился, через шесть лет Кларк подал на развод, а вскоре снова женился. На этот раз супруга была старше Гейбла на 17 лет!

Тайный ребенок

Пока Кларк уверял, что обожает жену, СМИ стало известно, что у актера родился внебрачный ребенок. Гейбл получил анонимную телеграмму: «Ребенок родился, она прекрасна, волосы светлые». Оказалось, что ее послал брат женщины, сама же Лоретта Янг уверяла, что взяла малышку из приюта и десятки лет скрывала, кто же ее настоящий отец.

Лишь после смерти Гейбла девушка узнала тайну своего рождения.

Главная любовь

В 1939 году Кларк снова женился, на этот раз его супругой стала коллега по фильму «Унесенные ветром» Кэрол Ломбард. Именно ее Гейбл называл любовью всей жизни, он мечтал, что актриса подарит ему ребенка. Но у Кэрол случился выкидыш.

Когда началась вой на, Кларк продолжил сниматься, а Кэрол ездила по стране, продавая облигации на нужды фронта. Однажды злые языки нашептали ей, что муж завел роман со статисткой, и Кэрол решила срочно вернуться. Она села на самолет в Лас-Вегасе, который разбился о скалу, едва поднявшись в воздух.

Так закончилась эта любовная история, и Гейбл, измученный переживаниями, ушел на фронт и стал военным летчиком... После того, как он едва не погиб во время налета, кинокомпания MGM вынудила актера вернуться на съемочную площадку.

Попытка номер пять

После войны Гейбл снова женился, но эти отношения продлились всего два года. Зато через пару лет актер встретил последнюю любовь: Кей Спрэклс была на 17 лет младше. Кларк усыновил ее детей и не смотрел на других женщин, а 1960 году 59-летний Гейбл узнал, что станет отцом. Он мечтал о сыне, ждал его, но никогда не увидел ребенка.