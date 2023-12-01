Актер Владимир Машков добился признания от Табакова спустя три года после знакомства
Актер Владимир Машков добился признания от Табакова спустя три года после знакомства
Актер Владимир Машков на подкасте «Креативные индустрии» признался, что ему пришлось ждать три года похвалы от своего мэтра Олега Табакова. Об этом пишет «Телепрограмма».
«Мне казалось, что я его раздражал… А в конце третьего курса Табаков вдруг предложил мне роль Абрама Ильича Шварца (спектакль «Матросская тишина»), которую до меня исполнял величайший Евгений Александрович Евстигнеев», — вспомнил Машков.
При этом артист уточнил, что для него такое предложение о роли стало своеобразным признанием своего таланта. По словам актера, Табаков любил цитировать Черчилля, который считал, что «успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма».
В 2018 году Машкова назначили новым художественным руководителем Московского театра Табакова. Он учился на курсе Табакова в Школе-студии МХАТ, которую окончил в 1990 году. «Табакерка» является для него родным театром. В апреле 2023 года актер признался, что последним подарком от Олега Табакова стала книга мэтра.
Ранее Никас Сафронов назвал Клару Новикову патриоткой после выступления с флагом Украины.