В «Дэдпул 3» появится героиня из «Логана» — инсайдер поделился подробностями

В Интернете продолжают распространяться слухи о фильме «Дэдпул 3», релиз которого назначен на 26 июля 2024 года. Говорят, что в актерский состав войдет Дафни Кин, которая играла Лору Кинни, aka Икс-23 — дочь Росомахи.

Еще в сентябре 2023 года появилась информация, что у Marvel в планах пригласить Дафни Кин на роль Лоры в «Дэдпул 3».

Тогда же стало известно, что с ней уже ведутся переговоры.Сейчас инсайдер Дэниел Рихтман сообщил в Patreon, что с актрисой уже заключен договор. В таком случае, есть большая вероятность того, что прежняя Лора или ее альтернативная версия появится среди главных героев в новом фильме.