Российские и турецкие актеры снимутся вместе в мелодраме «Княжна милосердия»

В Кисловодске приступили к съемкам исторической мелодрамы «Княжна милосердия» с Денисом НУРУЛИНЫМ и Софьей ПРИСС в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Россия». История разворачивается в 1878 году, русско-турецкая война на исходе, но на линиях соприкосновения по-прежнему идут бои. На Балканском фронте пропадает молодой князь Александр Раевский.

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Молодая жена Софья не верит в гибель супруга. Чтобы разыскать возлюбленного, она оканчивает ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют князя в предательстве родины. Спасти от каторги может только Софья. Но для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Съемки балканских сцен пройдут в окрестностях Кисловодска и Пятигорска. Затем съемочная группа переместится сначала в Стамбул, а затем в колоритную деревню Адатепе, где, по сюжету, живут турецкие герои сериала. Завершится все в Санкт-Петербурге.