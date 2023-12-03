Почему турецкие актеры-мужчины так хорошо выглядят

Один из героев нашей подборки раньше весил 120 кг и совсем не дружил со спортом. Однако потом всё изменилось.

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Почти все они – обладатели титулов «Мистер Турция». И у каждого в копилке есть спортивные достижения. Но чтобы поддерживать отличную физическую форму, которую, кстати, они часто демонстрируют в кадре, актёры активно занимаются спортом и следят за питанием.

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Мерт Рамазан Демир

Рост – 178 см

Вес – 74 кг

25-летний актёр прославился благодаря роли Ферита в нашумевшем сериале «Зимородок». С детства Мерт увлекался футболом и баскетболом и даже грезил о профессиональной карьере. Но так получилось, что в 17 лет он ушёл в творчество и стал изучать актёрское мастерство. А вскоре стал штурмовать кастинги и причём очень успешно.

После серии работ в молодёжных сериалах Мерт получил звёздную роль в «Зимородке». Хорошие физические данные пригодились ему на съёмках исторического сериала «Великолепный век. Империя Кёсем», где он сыграл роль янычара. Всех актеров-янычаров вывезли в специальный тренировочный лагерь в лесу вблизи села Бакдемирлер. Целую неделю будущие охранники султана жили под открытым небом в шалашах, рубили дрова, готовили пищу на костре, обучались технике владения мечом и верховой езде. Такая подготовка стала отличной проверкой на прочность и выносливость. И Мерт успешно её прошёл.

Сам актёр признаётся, что очень любит вкусно поесть, но излишества позволяет себе редко. Всё-таки турецкая кухня богата на сладости и жирную пищу. Мерт старается отдавать предпочтение овощам и мясу. Спорт остался в его жизни, при этом актёр успевает заниматься разными видами.

Меня интересуют многие виды спорта, такие как баскетбол, футбол, настольный теннис, плавание и бокс. Я также уделяю внимание своему питанию.

Акын Акынёзю

Рост – 180 см

Вес – 74 кг

Звездой 33-летнего актёра сделала главная роль Мирана в сериале «Ветреный». Мало кто знает, что статный красавец был когда-то тучным юношей. Со спортом Акын совсем не дружил, а был примерным ботаником, любил математику и мечтал стать учителем.

К 18 годам он весил 120 кг! Благо впоследствии Акын решил взяться не только за ум, но и за тело. С большими усилиями он сбросил лишних 50 кг. И сейчас актёр уделяет много времени, чтобы удерживать форму и вес. Акын полностью отказался от мяса, но ест рыбу и морепродукты. Тренируется почти каждый день, много плавает. Но признаётся, что всё это он делает в меру, с удовольствием и без насилия над собой:

Я всегда был в мире с самим собой. Я не стеснялся своего тела. Да, я был жутко ленив. И просто решил, что пришло время позаботиться о своём здоровье. Проявить волю и принять меры. Тот период дал мне такие привычки, как спорт и осознанное питание, которым я продолжаю заниматься до сих пор.

Керем Бюрсин

Рост – 179 см

Вес – 73 кг

Имя его героя Серкана Болата уже прилично набило оскомину, но именно после сериала «Постучись в мою дверь» Керем проснулся знаменитым. А когда-то будущий секс-символ Турции подрабатывал охранником, чтобы оплатить жильё и курсы актёрского мастерства.

Керем грезил мечтой покорить Голливуд и большую часть сознательной жизни прожил в США. Но особых успехов, кроме эпизодических ролей, Бюрсин добиться не смог. Будучи студентом Бостонского колледжа, он выступал за студенческие команды по бейсболу, лакроссу и плаванию.

Спорт стал настоящей страстью актёра. Каждое утро он начинает с тренировки в зале, в скором времени планирует установить дома стену для своего нового увлечения – скалолазания. Керем уверен, что спорт – ещё и лекарство от плохого настроения и депрессии.

Я тренируюсь два раза в день. Бокс утром, тренировка всего тела во второй половине дня. Оба сеанса длятся примерно полтора-два часа. Иногда я боксирую по утрам и бегаю по вечерам. Пилатес также вошел в мой распорядок дня, что я считаю очень важным. Стараюсь тренироваться в таком темпе пять дней в неделю. А ещё физиотерапия и массаж.

Серьёзное увлечение спортом сподвигло актёра создать специальную авторскую программу в приложении Nike+ Training Club. 21-дневная система тренировок обещает сделать спорт привычной и обязательной рутиной (ведь именно 21 день, по мнению психологов, требуется на выработку привычки).

Бурак Озчивит

Рост – 187 см

Вес – 78 кг

В юном возрасте Бурак с удовольствием играл в футбольной команде, не пропускал тренировки в спортивном зале. Его старания дали результат — в 17 лет он получил титул «Мистер Турция», а на новоиспечённую звезду посыпались предложения от модельных агентств. Поэтому к моменту, когда Озчивита пригласили на роль османского военачальника Бали-Бея в «Великолепном веке», он уже был знаменит. Впрочем, съёмки в историческом проекте лишь укрепили звёздный статус Бурака.

Сейчас 38-летний Бурак приступает к активным тренировкам только тогда, когда у него намечаются съёмки. Например, для роли в сериале «Основание: Осман» актёр шесть раз в неделю занимался силовыми упражнениями, фехтованием, учился стрельбе из лука, совершенствовал навыки верховой езды. Тренировки занимали пять часов! Диетолог составил специальный план питания, позволяющий набрать мышечную массу. Вся подготовка заняла почти полгода.

В рационе актёра орехи, фрукты, яичные белки, рыба и обязательно костный бульон. При этом Бурак отмечает, что вынужден держать хорошую форму, потому что, во-первых, он публичная персона, а во-вторых, ему достаются по большей части роли брутальных исторических героев.

На самом деле красота меня не так волнует. Я не считаю себя красивым или сексуальным. Просто уделяю внимание своему личному уходу и забочусь о себе, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо.

Толгахан Сайышман

Рост – 187 см

Вес – 84 кг

Внушительные физические данные актёра позволили ему получить роль боксёра в сериале «Чемпион». Перед съёмками Толгахан восемь месяцев тренировался под руководством известного спортсмена Мюджахита Кулака.

Несмотря на то что боксом Сайышман увлекался с юности, его истинная страсть – футбол. Актёр болеет за турецкий клуб «Фенербахче». Он даже мечтал стать профессиональным спортсменом, но окончательный выбор сделал в пользу актёрской карьеры. Кстати, как и Бурак Озчивит, Толгахан – обладатель титула «Мистер Турция», его он завоевал в 2004 году.

Сейчас 41-летний актёр продолжает тренироваться. Не так давно он продемонстрировал отличную форму в сериале «Барбарос Хайреддин: Указ султана», где сыграл знаменитого моряка Барбароса Хайреддина-паши, известного как первый адмирал Османской империи.

Кыванч Татлытуг

Рост – 187 см

Вес – 83 кг

Он — бывший профессиональный баскетболист. В юности играл за местную команду «Улкер» города Адана – и так успешно, что на парня засматривались спортивные агенты. Вскоре Кыванч переехал в Стамбул и стал выступать за клуб «Фенербахче», а затем за «Бешикташ». Но на одной из тренировок получил серьёзную травму колена. Операция поставила крест на спортивной карьере Кыванча, но тренировки он не забросил:

Моя профессиональная баскетбольная жизнь дала мне жёсткую дисциплину. Я встаю в пять утра, пробегаю 6 км в лесу, отдыхаю и потом приступаю к силовым тренировкам. Могу потренироваться и покидать мяч.

Чтобы спастись от депрессии после операции, Кыванч попробовал себя на модельном поприще. Год спустя он выиграл конкурс «Лучшая модель Турции», а затем и титул лучшей модели мира. Параллельно Татлытуг пробовал себя в кино. Он успел засветиться даже в голливудском фильме, сыграв в картине Джеймса Кэмерона «Санктум» роль дайвера.

Помимо тренировок, 40-летний Кыванч ответственно подходит и к питанию. Он живёт в загородном доме, у него есть небольшая ферма, сад и курятник. Продукты семья актёра практически не покупает, на столе всё только с грядки. И готовит актёр сам – кулинария стала его страстью и увлечением.

Любовь к кухне пришла поздно. Мой дедушка был мастером десертов, владел одной из самых известных кондитерских Аданы. Талант передался мне непосредственно от него. И мне важен тот факт, что я могу приготовить хорошую еду.

Джан Яман

Рост — 183 см

Вес — 74 кг

Его называют самым спортивным актёром Турции. Для Джана спорт – приятная привычка, которая приносит удовольствие. Он перепробовал несколько видов спорта, но остановился на кроссфите, боксе и восточных единоборствах. Тренируется 34-летний актёр каждый день по одному часу. Забавно, но есть в расписании брутального Джана место и танцам. По словам Ямана, они расслабляют мышцы и работают не хуже растяжки.