Джулия Робертс раскрыла изначальный вариант финала «Красотки»

«Это должен был быть гораздо более мрачный фильм, он назывался "Три тысячи долларов". Вивиан была наркоманкой, и в финале он [Эдвард] оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — рассказала актриса, отметив, что гордилась тем, что получила роль в драматическом фильме.